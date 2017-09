Casal japonês é encontrado morto em Bali

Um casal de idosos japoneses foi encontrado morto na segunda-feira (4), sob circunstâncias suspeitas, em uma casa situada ao sul de Bali, informou a polícia indonésia.

Os corpos queimados de Norio Matsuba e sua esposa Hiroko, ambos de 76 anos, foram encontrados no quarto do 2ª andar pelo filho adotivo do casal, cuja nacionalidade não foi divulgada imediatamente, logo após o meio-dia, informou o chefe da polícia de Denpasar, Hadi Purnomo.

Segundo o chefe da polícia, os rostos do casal estavam queimados, a ponto de ficarem irreconhecíveis. O corpo do marido foi encontrado debaixo da cama queimada perto do da esposa, que estava sob uma pilha de madeira.

A casa está localizada na área de Jimbaran do distrito de Kuta.

Segundo o chefe da polícia, 2 quartos no 2º andar e um banheiro no 1º tinham danos causados por fogo, enquanto havia algumas manchas de sangue que se estendiam de um banheiro a um quarto no segundo andar.

“Ainda estamos investigando. Não podemos concluir se esse foi um caso de homicídio ou não”, disse ele, salientando que a polícia interrogou várias pessoas até o momento, incluindo a empregada doméstica e o motorista do casal japonês.

Fonte: Mainichi Imagem: NNN