Adeus ao panda de cativeiro mais velho do mundo

Basi (fêmea) comemorou seu aniversário de 37 anos em janeiro. Em agosto, o Guinness World Records a confirmou como o panda vivo – de cativeiro – mais velho do mundo.

Em geral, os pandas vivem de 12 a 15 anos na selva. Basi morreu na quarta-feira (13), no Strait Panda Research and Exchange Center em Fucheu, capital da província de Fujian, China.

Sua morte foi anunciada pela Xinhua na quinta-feira (14). “O corpo de Basi será colocado no Museu Basi, que está sendo construído para que as pessoas a recordem para sempre e compartilhem o espírito do desenvolvimento harmonioso entre humanos e natureza”, disse Chen Yucun, diretor do centro.

Panda Basi era amada

Ela era muito talentosa e gostava de levantar pesos, andar de bicicleta e jogar basquete, informou o Xinhua.

Basi nasceu na natureza em 1980. Aos quatro anos caiu em um rio gelado e foi resgatada pelos moradores do Basi Gorge no município de Baoxing, na província de Sichuan, no sudoeste da China. Ela foi enviada para o centro em Fucheu, onde foi bem cuidada.

Segundo o Xinhua, os pandas gigantes vivem principalmente nas montanhas de Sichuan e nas províncias vizinhas de Shaanxi e Gansu.

O número de pandas gigantes que vive na natureza é de menos de 2 mil e cerca de 400 vivem em cativeiro, até o final de 2013, de acordo com dados da Administração Florestal da China.

Assista ao vídeo da longeva Basi.

Fontes e fotos: Sankei e Xinhua