Terremoto de magnitude 7,0 na China

O anúncio do terremoto de magnitude 7,0, às 21h19 no horário de Beijing (22h19 no horário Tóquio), foi feito pelo Centro de Redes do Terremoto da China (CENC). O epicentro foi a 33,2 graus de latitude norte e 103,82 graus de longitude leste. O terremoto atingiu uma profundidade de 20km, disse o centro em um comunicado.

O forte terremoto de magnitude 7,0 na terça-feira à noite, teria derrubado algumas casas no local e as autoridades locais estão organizando os jovens para ajudar a evacuar os moradores, informou o China Plus.

Por outro lado, a fonte americana USGS-US Geological Survey, informou que a magnitude foi de 6,5, com profundidade do epicentro estimada em 9Km, segundo a NHK.

Ainda não há informações sobre os danos humanos e materiais em decorrência do abalo sísmico.

Terremotos anteriores em Jiuzhaigou, China

O Vale Jiuzhaigou é Patrimônio Mundial da UNESCO na China, desde 1992. O vale ocupa mais de 72 mil hectares na parte norte da província de Sichuan, e lá há uma variedade de ecossistemas de florestas bem diversos. É um importante destino turístico da China.

Em maio de 2008 Sichuan sofreu com um terremoto de magnitude 8,0. Nessa ocasião a área teve danos humanos severos, como morte de mais de 69 mil pessoas e mais de 17 mil desaparecidos, segundo a NHK.

Em abril de 2013, outro terremoto de 7,0 provocou a morte de mais de 200 pessoas e mais de 13 mil ficaram feridas.

Fontes: NHK, XinhuaNet e China Plus Imagens: China Plus e XinhuaNet