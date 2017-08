Terremoto de 7,0M na China deixa 9 mortos e 164 feridos

As atividades de resgate prosseguem em Jiuzhaigou, província de Sichuan, na China, onde ocorreu um terremoto de magnitude 7,0, às 21h19 de terça-feira (8).

O Vale Jiuzhaigou, por sua beleza, é patrimônio histórico, onde milhares de turistas fazem visitas. Na ocasião do terremoto, há notícias de que 2,8 mil deles teriam ficado presos por conta do colapso da recepção do hotel. Segundo informações do jornal Independent, todos já foram evacuados.

No dia do terremoto, mais 34 mil turistas visitaram Jiuzhaigou, o parque nacional, segundo a imprensa local. Segundo informações do People’s Daily, dentre os mortos, 5 são turistas.

As informações até as 7h00 desta quarta-feira (9) são de 9 pessoas mortas e 164 feridas. Segundo a NHK, bombeiros e policiais trabalham no resgate das pessoas que ficaram presas nos escombros.

Terremotos anteriores no mesmo local da China

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu todos os esforços para organizar rapidamente o trabalho de socorro e resgatar os feridos após o terremoto, noticiou o XinhuaNet.

As autoridades chinesas enviaram equipes médicas, socorristas e materiais de alívio para a área atingida pelo terremoto, onde a densidade populacional é de 6 pessoas por quilômetro quadrado.

O terremoto interrompeu os serviços ferroviários. O departamento ferroviário da Sichuan suspendeu 14 linhas.

O terremoto foi sentido na capital provincial Chengdu a cerca de 300km ao sul do epicentro e outras regiões das províncias vizinhas de Gansu e Shaanxi.

A Administração de Terremotos da China disse que 107 réplicas foram detectadas até as 22h30 de terça-feira e há possibilidades de terremoto de magnitude 6 nos próximos dias.

Sichuan é uma região propensa ao terremoto. Em maio de 2008, um terremoto de magnitude 8,0 atingiu Wenchuan e matou mais de 80 mil pessoas. Em 2013, um terremoto de magnitude 7,0 atingiu Lushan, matando 196, segundo o XinhuaNet.

Assista ao vídeo para conferir algumas imagens.

Fontes: NHK, Independent e XinhuaNet Fotos: China Daily