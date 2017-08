Tensão aumenta na península coreana por causa do exercício militar entre EUA e Coreia do Sul

No domingo, a Coreia do Norte se manifestou a respeito do exercício militar conjunto que teve início nesta segunda-feira (21), entre EUA e Coreia do Sul. A mídia estatal divulgou “estão colocando gasolina na fogueira, a situação continuará a se agravar”.

No noticiário desta segunda-feira (21), a mídia estatal publicou que “quanto mais os EUA mobilizarem os armamentos nucleares, mais avançaremos no caminho do desenvolvimento nuclear”. Além dessas palavras o texto diz: “o plano dos EUA para levar a cabo um cenário de guerra imprudente é nada além de um desafio para a paz”. Com isso, o clima de tensão está cada vez maior na península coreana.

Exercício militar conjunto

Intitulado de Ulchi Freedom Guardian, o exercício militar conjunto se iniciou nesta segunda-feira (21) e prosseguirá até 31 deste mês. Conta com a participação de 50 mil soldados sul-coreanos e 71.500 elementos do exército norte-americano. Em comparação com o realizado no verão do ano passado, são 7,5 mil a menos.

Além dos treinamentos práticos em campo, estão realizando operações usando sistemas de computação, segundo a mídia sul-coreana. As simulações por computadores são destinadas a aperfeiçoar a tomada de decisões conjuntas e planejar e melhorar as operações de comando.

“O exercício Ulchi, desta vez, inspecionará a postura de defesa do povo, do governo e dos militares, para proteger a vida e a segurança das pessoas“, declarou o presidente da Coreia do Sul Moon Jae-in.

Coreia do Norte poderá reagir ao exercício militar

No ano passado, no terceiro dia de exercício militar conjunto, a Coreia do Norte lançou um míssil balístico a partir do submarino.

Toda atenção é pouca em relação a Pyongyang com o início desse exercício militar conjunto. A mídia internacional acompanha atentamente aos movimentos na península coreana.

Fontes: NHK e TBS Fotos: TBS e Wikimedia