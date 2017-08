Mais terremotos em outro lugar da China, sendo um de magnitude 6,3

Um forte terremoto de magnitude 6,3 atingiu a China ocidental nesta quarta-feira (9), perto da cidade de Kuldja, na província de Xinjiang, perto da fronteira do Cazaquistão, segundo o US Geological Survey. A cidade faz parte da principal rota comercial entre Xinjiang e a Ásia Central.

O terremoto ocorreu às 7h27 no horário local (8h27 no Japão), com epicentro a 137Km a nordeste da cidade de Kuldja, com população de mais de 500 mil habitantes.

De acordo com o Serviço Geológico americano, inicialmente relatado como de magnitude 6,5, foi a uma profundidade de 26Km. É um abalo sísmico capaz de causar danos graves.

Segundo o News Digest, às 7h44 no horário local (8h44 no horário Tóquio), ocorreu mais um tremor, de magnitude 4,4, no mesmo local.

Até o momento (9h30) não há informações sobre vítimas e danos.

Fontes: News Digest e CNN Español Imagem: CNN