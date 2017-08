Guam: população se prepara para possível ataque dos mísseis norte-coreanos

Com o início do exercício militar conjunto entre EUA e Coreia do Sul, nesta segunda-feira (21), o qual se estenderá até o final deste mês, o clima de tensão se estende a Guam. Afinal, a ilha pertencente aos Estados Unidos é alvo de ameaça de Pyongyang.

Apesar de continuar a receber milhares de turistas, o povo que lá reside tem a preocupação da Coreia do Norte disparar os 4 mísseis já prometidos. Segundo o noticiário da estatal japonesa NHK, há quem tenha feito estoque de alimentos.

A emissora gravou matéria com uma mulher que tem uma família de 7 pessoas. “O governo diz que não há preocupação, mas é melhor nos precavermos. Por isso comprei e estoquei água mineral e enlatados. Tenho orado a Deus para nos acalmar. Estou rezando para que haja um diálogo de paz entre a Coreia do Norte e Estados Unidos”, disse a entrevistada.

Guam e a tranquilidade de estar bem protegida

Por outro lado, colheu depoimento de um homem. “Em Guam há exército americano com tecnologia de ponta e com aliados como os japoneses, por isso, não há preocupação”, declarou demonstrando tranquilidade.

Como ele, uma outra entrevistada que comprava artigos para lazer, disse “a Coreia do Norte vem ameaçando mas, de verdade, nada aconteceu até agora. Por isso, estou tranquila”.

Fonte: NHK Foto: Wikimedia