Coreia do Norte pode se engajar em atos provocativos mais graves e frequentes

O relatório anual de defesa do Japão alerta que a Coreia do Norte pode se engajar em provocações mais graves e frequentes se ela dominar a tecnologia para equipar mísseis de longo alcance com ogivas nucleares.

O Livro Branco de Defesa, publicado na terça-feira (8), descreve o desenvolvimento nuclear e de míssil da Coreia do Norte, além das melhorias feitas em suas capacidades operacionais, como um “novo nível de ameaça”.

Segundo o livro branco, o desenvolvimento de armas nucleares do Norte progrediu consideravelmente ao ponto de que ela pode ter adquirido a habilidade de construir ogivas miniaturizadas.

O relatório diz que a Coreia do Norte também está tentando estender ainda mais o alcance de mísseis balísticos enquanto melhora sua habilidade de armar ataques surpresa ao tornar as preparações de lançamento indetectáveis.

Assim que a Coreia do Norte adquirir mísseis de longa distância e pequenas ogivas nucleares, Pyongyang pode aumentar a frequência e gravidade de seus atos provocativos, cita o livro, e tal situação seria muito preocupante tanto para o Japão como para a comunidade internacional.

O livro branco também expressa preocupação em relação às atividades marítimas da China e a falta de transparência do país sobre assuntos militares e de segurança.

Segundo o relatório, navios chineses estão engajados em atividades permanentes perto das Ilhas Senkaku no Mar do Leste da China. O Japão tem controle das ilhas, enquanto China e Taiwan as reivindicam.

Fonte e imagem: NHK