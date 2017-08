Coreia do Norte lança mísseis em direção ao Mar do Japão

A Coreia do Norte lançou vários mísseis de curto alcance em direção ao Mar do Japão, em uma ação provocativa após Donald Trump ter dito que o líder norte-coreano Kim Jong-un estava “começando” a respeitar os Estados Unidos.

O Pentágono informou que o exército americano detectou “múltiplos lançamentos de mísseis norte-coreanos” entre as 6h19 e 6h49 (horário local) na Coreia do Norte. “A avaliação inicial indica o lançamento de 3 mísseis balísticos de curto alcance”, disse o Pentágono, salientando que o primeiro e o terceiro míssil falharam no voo, enquanto o segundo, aparentemente, se destruiu logo após o lançamento.

O exército sul-coreano disse mais cedo que múltiplos “projéteis” não identificados voaram cerca de 250km a partir de seu local de lançamento no sudeste da Coreia do Norte.

Os recentes lançamentos ocorrem menos de 1 mês após Pyongyang ter conduzido um segundo teste de um míssil balístico intercontinental que colocava os EUA em risco. Esses dois lançamentos fizeram com que o Conselho de Segurança das Nações Unidas impusesse uma rodada de sanções severas sobre a Coreia do Norte no início deste mês. O lançamento deste sábado também ocorre enquanto o Pentágono e o exército sul-coreano continuaram um exercício militar conjunto anual que enfurece o Norte a cada ano.

No início deste mês, a Coreia do Norte também anunciou um plano de lançar simultaneamante 4 mísseis balísticos de médio alcance, o Hwasong-12 . Os mísseis sobrevoariam o Japão em direção à ilha de Guam, território americano.

Fonte: Financial Times, NHK Imagem: NHK