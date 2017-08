Coreia do Norte e seus mísseis balísticos: conheça o alcance de cada um

O clima de tensão pelo mundo continua, apesar da Coreia do Norte não ter realizado nenhum teste nuclear em 25 deste mês como era esperado.

A BBC publicou uma matéria contando a história militar da Coreia do Norte, antes de 25 deste mês. Nessa matéria mostrou para o mundo os tipos de mísseis balísticos do país, incluindo o intercontinental.

Esta matéria é um resumo, apenas para mostrar os tipos de mísseis desenvolvidos pelos norte-coreanos e o alcance de cada um deles.

Segundo a matéria, a origem dos atuais mísseis teria sido em “1.979, quando o então presidente egípcio Anwar Sadat transferiu um pequeno número de mísseis soviéticos para a Coreia do Norte como parte de um acordo mais amplo para cooperar na tecnologia de mísseis.”

Em seguida, usou a engenharia reversa do Scud para construir seus próprios, os chamados Hwasong-6 e Hwasong-7.I. Atualmente, do Scud o país criou o Nodong.

Foram realizados 6 testes com o Nodong e o único que obteve sucesso foi o de junho de 2.016, segundo a BBC.

Confira na imagem abaixo os tipos de mísseis. Os 4 primeiros da esquerda para a direita, são os já testados. Os dois da direita estariam em desenvolvimento. Compare o tamanho deles em relação à ilustração de um ser humano ao lado (dir.), na imagem.

Mísseis submarinos e com capacidade nuclear?

“Mais recentemente, a Coreia do Norte usou a engenharia reversa do soviético R-27 para ser lançado por submarino (SLBM) para um míssil móvel na estrada que pode atingir as forças americanas no Guam”, revela.

A Coreia do Norte usa esses mísseis móveis para transportá-los por todo o país. Os caminhões usados para o transporte podem escondê-los em túneis, armazéns ou cavernas, o que dificulta detectá-los.

Além disso, o país investe em mísseis que possam ser lançados da água, conhecidos como Pukguksong.

Desde abril do ano passado a Coreia do Norte começou a fazer testes SLBM cada vez mais bem sucedidos. Usando uma plataforma submarina, engenheiros norte-coreanos foram capazes de alcançar lançamento bem sucedido do míssil. Segundo a matéria, nesses testes teriam usado combustível sólido em vez do líquido.

De acordo com a matéria, esses mísseis, provavelmente, têm capacidade nuclear.

Veja na ilustração abaixo o alcance desses mísseis. Os números mostram os tipos e seus respectivos alcances. As linhas verdes demonstram o alcance dos já testados. A linha vermelha mostra o possível alcance dos mísseis intercontinentais em desenvolvimento ou ainda não testados.

Para ler a matéria completa, em inglês, clique aqui. Para ler a mesma matéria em japonês, clique aqui.

Fontes: BBC e Blogos Imagens: BBC e Kitachousen.net