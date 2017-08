Coreia do Norte divulga fotos do lançamento do míssil Hwasong-12 que assustou o Japão

A Agência Central de Notícias da Coreia do Norte (KCNA) divulgou 12 imagens do lançamento do míssil de médio alcance Hwasong-12 que sobrevoou o Japão na terça-feira (29). Foi “o primeiro passo para a operação militar no Pacífico e um prelúdio para conter a ameaça em Guam”, publicou a mídia oficial.

A matéria desta quarta-feira (30) mostra o líder norte-coreano Kim Jong-un liderando o lançamento e destaca que foi em represália ao exercício militar conjunto entre Coreia do Sul e Estados Unidos.

O míssil intercontinental de médio alcance Hwasong-12 atravessou o céu de Hokkaido no amanhecer de terça-feira. Foi lançado de Sunan, subúrbio de Pyongyang, às 5h57, caindo a 1.180 Km do Cabo Erimo (Hokkaido), no Pacífico.

A matéria informa que o líder norte-coreano afirma “serão implementados mais treinamentos para lançamentos de mísseis tendo como alvo o Oceano Pacífico”.

Emenda criticando Trump “continuamos observando o comportamento dos Estados Unidos. Decidiremos nossas ações baseadas nisso”.

Japão na mira da Coreia do Norte?

Foi o quarto lançamento em 4 dias. Para relembrar, a primeira vez que um míssil norte-coreano sobrevoou o arquipélago japonês foi em 1998. A a última tinha sido em 2009.

O primeiro-ministro Shinzo Abe pronunciou logo após o lançamento dizendo que “é preciso aumentar a pressão”, se referindo à vizinha Coreia do Norte.

Solicitou reunião de emergência no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU). Ela teve início pouco antes das 17h00 de 29 (6h do dia 30, horário Japão).

Segundo a estatal NHK foram ouvidas vozes como “condenamos fortemente a Coreia do Norte pelo lançamento do míssil que sobrevoou o Japão” ou “a atitude norte-coreana é uma ameaça para todos os países membros da ONU”.

Fontes: NHK e TBS Fotos: reprodução KCNA