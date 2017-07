Terremoto “raro” é detectado ao largo da costa da Coreia do Norte

O terremoto de magnitude 5.9 na escala Richter ocorreu a cerca de 190km de Chongjin, a terceira maior cidade do Norte, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (13), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Um terremoto dessas proporções é incomum na área, mas não é sem precedentes, segundo o USGS. O último maior terremoto nessa parte do Mar do Japão ocorreu em 1994.

Contudo, o terremoto desta quinta-feira, que não desencadeou um alerta de tsunami, não foi causado por um teste nuclear, divulgou a agência de notícia sul-coreana Yonhap citando o USGS. “O terremoto ocorreu a 500km abaixo do leito marinho e foi um terremoto natural”.

A Coreia do Norte realizou 5 testes nucleares, incluindo dois no ano passado, e teve progresso significativo em sua capacidade de mísseis sob a liderança Kim Jong-un, que entrou no poder em 2011.

As tensões entre Pyongyang e os Estados Unidos aumentaram no início deste mês quando o Norte realizou um teste de míssil balístico intercontinental pela primeira vez, em um aparente divisor de águas em seu confronto com Washington em relação aos seus programas nuclear e de mísseis.

Fonte: Japan Times, AFP- Jiji Imagem: USGS