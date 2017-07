“Monge rico demais” é preso por fraude e lavagem de dinheiro

Wirapon Sukphon (37) é um monge conhecido por ser rico e luxuoso demais. Wirapon foi detido na noite de quarta-feira (19) nos EUA e extraditado para a Tailândia, seu país de origem. As autoridades tailandesas o prenderam pelas suspeitas de fraude e lavagem de dinheiro.

As suspeitas começaram em 2013, com o vídeo vazado de Wirapon, com seus óculos e bolsa de marca, relaxando em seu jatinho particular de ¥6.5 bilhões. Wirapon também é proprietário de aproximadamente 20 carros de luxo.

Além disso, por causa das suspeitas de relacionamento sexual com uma jovem menor de idade e fraude, Wirapon perdeu o título de monge e as autoridades iniciaram as investigações.

Embora ele tenha fugido para o exterior, ele foi detido pelas autoridades americanas no ano passado. Em seu julgamento nos EUA, a corte decidiu entregá-lo às autoridades tailandesas.

Mesmo após ter perdido seu sacerdócio, Wirapon estava vestido com suas roupas de monge quando foi extraditado. Contudo, no dia seguinte, Wirapon compareceu ao interrogatório com uma camiseta branca.

Segundo as autoridades, Wirapon nega todas as suspeitas. “Irei lutar no tribunal”, retrucou o ele.

Fonte: Asahi News