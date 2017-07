Míssil norte-coreano: câmeras em Hokkaido capturam imagens de luz no céu

Várias câmeras da NHK em Hokkaido capturaram o que aparentava ser um raio de luz quando um míssil lançado pela Coreia do Norte na noite de sexta-feira (28) caiu ao largo da província de Hokkaido.

A luz foi registrada por volta da 0h28 desse sábado (29), horário do Japão. Acredita-se que o míssil norte-coreano tenha caído no Mar do Japão, oeste da costa de Hokkaido, por volta daquele horário.

Imagens registradas no departamento da NHK na cidade de Muroroan e outra no distrito de Shukuzu mostram um rastro de luz no céu noroeste.

Uma câmera na cidade de Esashi capturou o mar sendo iluminado por um curto período de tempo. Imagens de uma câmera na cidade de Okushiri mostraram o céu oeste sendo iluminado brevemente.

Ainda não foi confirmado se a luz capturada pelas câmeras foi aquela do míssil.

Um especialista em tecnologia dos EUA disse que a imagem poderia ser de uma ogiva do míssil norte-coreano descendente, embora ele não pôde dizer com absoluta certeza.

Michael Elleman do Instituto Internacional para Estudos Estratégicos vem analisando o programa de míssil balístico da Coreia do Norte.

Segundo ele, visto que a imagem foi registrada cerca de 46 minutos após o lançamento do míssil, é altamente provável que era a de um míssil norte-coreano.

Assista ao vídeo:

Fonte e imagem: NHK