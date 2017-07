Míssil balístico lançado pela Coreia do Norte cai perto da costa de Hokkaido

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos informou que, segundo sua avaliação, o míssil lançado pela Coreia do Norte na noite de sexta-feira (28) era uma ICBM (míssil balístico intercontinental).

O Pentágono fez uma declaração através de seu porta-voz Jeff Davis confirmando que a Coreia do Norte lançou um míssil balístico de Mupyong-ri, na província de Jagang, por volta das 23h41 (horário do Japão) na sexta-feira.

Segundo o Pentágono, o míssil voou cerca de 1.000km e caiu na Zona Econômica Exclusiva do Japão (ZEE) a cerca de 160km ao largo da costa de Hokkaido.

O míssil voou por cerca de 40 minutos. Acredita-se, segundo David, que o míssil tenha sido disparado de um ângulo inclinado e saiu da atmosfera.

Ele disse que, segundo as avaliações das autoridades do Pentágono, o míssil era um ICBM, como era esperado, e que tinha um alcance de 5.500km.

O Departamento da Defesa também determinou que um míssil disparado pela Coreia do Norte perto de Kusong, na província de Phyongan, no dia 4 de julho, também era um ICBM.

O Pentágono teria surgido com uma análise que a Coreia do Norte seria capaz de lançar um ICBM antes do ano que vem.

A administração sob o presidente Donald Trump disse que não permitirá que a Coreia do Norte tenha posse de um míssil nuclear que poderia atingir os EUA.

Fonte e imagem: NHK