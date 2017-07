Exército sul-coreano publica vídeo de destruição da Coreia do Norte

O Conselho de Chefes de Estado-Maior do Exército da Coreia do Sul publicou uma simulação gráfica de ataques à Coreia do Norte nesta quarta-feira (5). Embora a Coreia do Norte tenha publicado um vídeo da destruição de Washington no passado, a atitude da Coreia do Sul é extremamente incomum. Especialistas apontam a possibilidade de intensificação da tensão na Península da Coreia.

Foram publicados ao todo 5 tipos de vídeos. Dentre eles, os que mais se destacam são os vídeos de ataques de mísseis terra-ar contra a Praça Kim Il-sung, em Pyongyang, e ao Ministério das Forças Armadas do Povo da Coreia do Norte, além do vídeo da bandeira da Coreia do Norte sendo queimada.

O Exército Coreano indica que as imagens são explicações do plano “KMPR”, que programa um ataque de retaliação à cadeia de comando da Coreia do Norte, publicadas em setembro do ano passado.

Estima-se que o vídeo seja uma intimidação à Coreia do Norte por parte do exército sul-coreano.

Fonte: Asahi News