EUA afirmam compromisso de defender o Japão contra a Coreia do Norte

Durante conversas por telefone na quarta-feira (5) com a Ministra da Defesa japonesa Tomomi Inada, o Secretário de Defesa americano, James Mattis, afirmou o “robusto compromisso” dos Estados Unidos em defender o Japão.

Na conversa que ocorreu um dia após a Coreia do Norte ter testado um míssil balístico intercontinental (ICBM na sigla em inglês), Mattis também se comprometeu em fornecer dissuasão ampliada ao Japão contra Pyongyang, de acordo com o Departamento de Defesa dos EUA, divulgou o Mainichi.

Mattis e Inada compartilharam a opinião de que o lançamento do ICBM da Coreia do Norte foi um ato provocativo que pode desestabilizar a segurança na região asiática e que não deve ser tolerado.

Ambos também concordaram em fortalecer a cooperação trilateral com a Coreia do Sul para lidar com as ameaças que Pyongyang representa.

Na terça (4), a Coreia do Norte disse que teve sucesso no lançamento de teste de um ICBM pela primeira vez e que o míssil voou cerca de 933km a uma altitude máxima de 2.802km por 39 minutos.

Fonte: Mainichi Imagem: NHK