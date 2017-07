Coreia do Norte pode lançar míssil dentro de alguns dias, dizem EUA

A Coreia do Norte parece estar se preparando para outro teste de míssil, de acordo com um agente de defesa dos Estados Unidos. Segundo a autoridade, transportadores de veículos carregando equipamento de lançamento de míssil balístico foram vistos chegando em Kusong, na última sexta-feira (21).

Segundo o agente de defesa americano, quando tal equipamento é visto, um lançamento pode ocorrer dentro de 6 dias, que coincidiria com o iminente feriado de 27 de julho norte-coreano que celebra o armistício que terminou a Guerra Coreana.

Na quarta-feira passada, segundo divulgou a CNN, a inteligência dos EUA indicou que a Coreia do Norte estava realizando preparações para outro teste de míssil balístico intercontinental (ICBM) ou de alcance intermediário. Dois oficiais da administração familiares como a inteligência mais recente confirmaram terem visto indícios de preparação de testes.

Kusong tem sido o local de testes da Coreia do Norte no passado, incluindo um realizado em maio de um míssil de alcance intermediário KN-17 que voou cerca de 800km antes de cair no Mar do Japão, atingindo as águas a cerca de 96km de Vladivostok, leste da Rússia, de acordo com os EUA.

O maior e mais recente teste de míssil norte-coreano ocorreu em 4 de julho, quando Pyongyang lançou o que os EUA avaliaram ser um míssil balístico intercontinental.

O exército americano está cada vez mais preocupado com o crescente ritmo de testes de mísseis da Coreia do Norte enquanto enfatiza simultaneamente que os EUA são capazes de se defenderem e a seus aliados, incluindo a Coreia do Sul e o Japão.

Fonte e imagens: CNN