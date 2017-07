Coreia do Norte marca o ‘Dia da Vitória’ com promessa de derrotar os EUA

A Coreia do Norte emitiu comentários de ameaça aos Estados Unidos através do jornal de seu partido no poder, no 64º aniversário do Armistício Coreano.

O armistício que encerrou o conflito na Península Coreana foi assinado em 27 de julho de 1953. O Norte designou a data como “Dia da Vitória”.

A rede estatal de televisão norte-coreana começou sua transmissão mais cedo que o normal nessa quinta-feira e mostrou imagens de um evento comemorativo realizado na véspera do feriado nacional.

De acordo com a reportagem da NHK, a matéria de primeira página da edição de quinta-feira do jornal do Partidos dos Trabalhadores, o Rodong Sinmun, frisa que Pyongyang continuará seu desenvolvimento nuclear e de míssil.

A matéria afirmou que com um teste de lançamento de míssil balístico intercontinental (ICBM) capaz de atingir o coração da América realizado com sucesso, o Norte possui agora uma arma estratégica que coloca um fim na ameaça de guerra nuclear da América.

A Coreia do Norte disse que a América está destinada a cair no abismo da ruína e prometeu que vai avançar até o dia em que ela erga a bandeira branca e se ajoelhe.

Agentes dos EUA confirmaram que equipamento para lançamentos de mísseis balísticos foi transportado na semana passada para um local perto de Kusong. O Norte afirma que lançou um míssil balístico intercontinental em 4 de julho desse local, situado em Pyogan Norte.

Não houve reportagens da mídia sobre o paradeiro do líder norte-coreano Kim Jong-un após ele ter participado de uma cerimônia, há 2 semanas, para enaltecer aqueles envolvidos no desenvolvimento do suposto ICBM.

Isso levou à especulações de que ele possa estar distante de Pyongyang para observar outro lançamento de míssil.

Fonte e imagem: NHK