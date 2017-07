Atividade incomum na Coreia Norte indica teste de míssil submarino

Autoridades de defesa dos Estados Unidos dizem que o próximo teste de míssil da Coreia do Norte poderia acontecer sob as águas, visto que Pyongyang, aparentemente, está se preparando para lançamentos com base em submarinos para breve.

Nas últimas 48 horas, um submarino norte-coreano de 65 metros exibiu “atividade incomum de mobilização”, de acordo com o que dois agentes, que não foram identificados, disseram à CNN na quinta-feira (20). A embarcação se movimentou além do ponto onde estava, em direção a águas internacionais, viajando cerca de 100km ao Mar do Japão.

De acordo com um dos agentes, o comportamento atípico do submarino fez com que as forças da Coreia do Sul e dos EUA aumentassem seus níveis de alerta brevemente, com Washington atento na embarcação através de reconhecimento.

A atividade ocorre semanas após Pyongyang ter completado o que Washington considerou o primeiro teste de míssil balístico intercontinental (ICBM) norte-coreano no dia 4 de julho, com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chamando o lançamento de “pacote de presente” para os EUA no aniversário de seu Dia da Independência.

A mídia estatal norte-coreana divulgou que futuros lançamentos eram prováveis, citando Kim dizendo aos cientistas que eles devem enviar “frequentemente pequenos e grandes pacotes de presentes ao Yankees”.

Acredita-se que a Coreia do Norte tenha 70 submarinos, apesar da maioria deles não ser capaz de lançar mísseis. Segundo especialistas, em agosto passado, o Norte lançou com sucesso um míssil de um submarino da classe Gorae.

Fonte e imagem: Sputnik, Reuters