Políticos criam plano para proteger a população de mísseis norte-coreanos

Na quinta-feira (8), o Partido Liberal Democrata (PLD) entregou ao primeiro-ministro Shinzo Abe uma proposta para mudar a maneira como o governo protege seus cidadãos – tanto aqueles no país como os que moram na Coreia do Sul – no caso de lançamentos de mísseis balísticos norte-coreanos.

O plano do PLD pede ao governo que trabalhe mais intensamente com empresas aéreas e marítimas para esquematizar uma potencial evacuação daqueles cidadãos que vivem ou visitam a Coreia do Sul.

Construção de abrigos no Japão e treinamentos de evacuação

Os pedidos também são pela construção de novos abrigos antimísseis no Japão e pela realização de treinamentos fazendo uso de instalações subterrâneas em áreas densamente povoadas.

O plano também propõe que o governo estabeleça uma campanha televisiva para informar ao público sobre o que fazer na ocorrência do lançamento de um míssil que poderia ameaçar o território japonês.

Abe, que também é o presidente do PLD, disse que o governo vai tratar a proposta “cuidadosamente”.

“Como a Coreia do Norte continua ignorando os alertas da comunidade internacional e lançando mísseis, queremos fazer tudo o que pudermos para proteger as vidas das pessoas”, disse Abe.

Lançamentos de mísseis norte-coreanos continuam

Na manhã de quinta-feira, a Coreia do Norte disparou vários mísseis antinavio do largo de sua costa leste em direção ao Mar do Japão. Tóquio não protestou contra essa ocorrência, dizendo que não houve impacto imediato na segurança nacional, mas reiterou sua condenação sobre os testes de mísseis balísticos de Pyongyang.

No mês passado, o governo revisou mensagens que serão emitidas através de seu sistema de alerta público com base em satélite, o J-Alert, caso a Coreia do Norte lançar um míssil balístico que poderia atingir o Japão.

A mensagem inicial, que antes determinava apenas que um lançamento de míssil havia sido detectado, agora alerta as pessoas em áreas de risco para procurarem abrigo em prédios reforçados ou em áreas subterrâneas.

Segundo autoridades do governo, as mudanças refletem as estimativas de que os mísseis norte-coreanos lançados em direção ao Japão levariam apenas poucos minutos para atingir seus alvos.

Fonte: Japan Today Imagem: Asahi