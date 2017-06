Japonês está preso nas Filipinas suspeito de mandar assassinar 2 compatriotas

Um homem de cidadania japonesa foi preso nas Filipinas, em uma ilha localizada no oeste do arquipélago, sob suspeita de mandar assassinar outros 2 japoneses, em 3 deste mês, depois de ter sido detido em 2 para investigação. No entanto, ele nega a acusação dizendo “isso não faz sentido, não tenho porque fazer isso”, afirma.

Hiroyuki Nagahama, 55 anos, preso na ilha de Palawan, continua afirmando “não tem porque fazer isso e nem condições pra isso. Quero que investigue tudo”. Ele deu uma longa entrevista para a reportagem da ANN, na quarta-feira (7).

Nagahama é acusado de ter mandado matar os 2 japoneses, na illha de Busuanga. Masaru Itani, 59, de Osaka, e Yoshihiro Arai, 24, de Ibaraki, ainda não foram encontrados.

Nagahama, o indiciado, nega a suspeita

O acusado afirma que no dia em que os dois desapareceram, ele teve uma reunião de emergência e não esteve com os seus compatriotas. Por outro lado, o intérprete local, um homem filipino, que também foi preso, nega o seu envolvimento mas fez uma declaração que muda o curso. “Tenho um plano de matar os dois japoneses e pegar a grana do seguro”, teria dito Nagahama para o intérprete, em novembro do ano passado.

Por outro lado, segundo o jornal Yomiuri, desta quinta-feira (8), as autoridades policiais locais ouviram outras testemunhas filipinas que disseram ter sabido do plano de matar os japoneses, em abril deste ano.

Segundo a reportagem da NNN, em entrevista dentro da prisão, Nagahama declarou “ainda não dei depoimento, não recebi explicações e tampouco me mostraram provas de que os dois tenham sido assassinados. Se os dois foram realmente assassinados, me mostrem os corpos”.

550 mil ienes para matar os dois

Em Busuanga, os dois japoneses continuam desaparecidos desde 30 do mês passado. O intérprete que está preso continua afirmando que o assassinato foi tramado por Nagahama. “Se os dois morrem, entraria uma grande soma de dinheiro”, afirmou o intérprete para a reportagem.

O acusado japonês confirmou para a reportagem que, após receber autorização dos dois japoneses, ele os inscreveu em um plano de seguro, com valor máximo.

Nagahama disse que os dois japoneses se encontram nas Filipinas porque ele tem uma empresa que iniciaria um restaurante japonês. E eles seriam os contratados para esse fim. Eles dariam treinamento aos funcionários filipinos, nos aspectos da hospitalidade, serviço e atendimento à moda japonesa.

Em 5 de junho, um homem filipino, de Palawan, se apresentou à polícia dizendo que matou 2 japoneses a balas. A polícia local está investigando se foi a mando de Nagahama ou não.

De acordo com o jornal Yomiuri, a informação obtida junto às autoridades de investigação, é que em meados de maio o acusado japonês teria aberto o plano e teria pago 250 mil pesos (o equivalente a cerca de 550 mil ienes) a um homem filipino para matar os dois futuros empregados.

Segundo o jornal Asahi, os dois saíram pela manhã para um passeio de barca na illha Galoc e teriam sido assassinados por 5 homens. Depois disso, teriam esquartejado os corpos e jogados no mar.

Fontes: NNN, ANN, Yomiuri e Asahi Fotos: NNN e ANN