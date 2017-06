Japão faz alerta aos seus cidadãos que viajam à China

O Japão está fazendo uma alerta aos viajantes que vão para a China em relação a tirar fotografias e se envolver em outra atividades que poderiam levantar suspeitas, visto que o país está intensificando suas medidas repressivas sobre espionagem.

Atualmente, a China tem 12 cidadãos japoneses detidos sob suspeita de espionagem. O número de detenções aumenta para 78 quando aqueles presos por outras acusações, como tráfico de drogas, estão incluídos. Embora o governo japonês não divulgue as detenções de seus cidadãos no país, acredita-se que o número seja particularmente alto na China.

Viajantes são encorajados a não registrarem imagens de local algum além dos pontos turísticos

A China adotou uma lei contra espionagem em 2014 e, em abril, a cidade de Pequim lançou uma recompensa pelo fornecimento de informações sobre tal ato. Em maio, o Ministério de Relações Exteriores do Japão atualizou sua homepage para aumentar a conscientização entre os viajantes.

Fotografar instalações militares na China, como portos, assim como pontes e estruturas perto da fronteira com a Coreia do Norte, podem ser interpretados como atos de espionagem. Alguns visitantes do Japão que registram imagens de manifestações realizadas por civis e grupos da minoria foram forçados pelas autoridades chinesas a deletar os dados, ou os equipamentos eram confiscados.

Algumas construções podem não parecer militares e certos portos são usados tanto por civis como entidades militares. Os viajantes são encorajados a não registrarem imagens de local algum além dos pontos turísticos.

O Ministério de Relações Exteriores também está alertando contra a realização de pesquisa geológicas sem permissão ou entrada em áreas restritas. “Não está claro o que constitui um ato de espionagem na China, e precaução é necessária para evitar atrair suspeita”, salienta o ministério.

Soube-se no mês passado, segundo a reportagem da Nikkei, que funcionários de uma empresa de pesquisa geológica da província de Chiba haviam sido detidos na China. A empresa emitiu uma declaração dizendo que seus trabalhadores estavam realizando o mesmo trabalho que sempre fizeram.

Possível sentimento anti-Japão e manifestações na China

O Ministério de Relações Exteriores também está alertando os viajantes japoneses a ficarem atentos sobre um possível sentimento anti-Japão ou manifestações.

Este ano marca o 80º aniversário do incidente da ponte de Marco Polo, que ocorreu em julho de 1937 – a batalha entre o Exército Nacional Revolucionário Chinês e o Exército Imperial Japonês que desencadeou a Guerra Sino-Japonesa – e o Massacre de Nanjing que teve início em 13 de dezembro do mesmo ano.

Fonte: Nikkei Imagem: Bank Image