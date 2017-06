EUA pedem aos países para pressionar a Coreia do Norte

Uma porta-voz do Departamento de Estado dos EUA pediu com insistência às nações do mundo para aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte após seu teste de mísseis de curto alcance.

Heather Nauert disse em uma conferência de imprensa realizada na quinta-feira (8) que os EUA continuam a pedir que a Coreia do Norte evite atos provocativos na região.

Ela disse que alguns países como a China têm uma influência única contra a Coreia do Norte e que os EUA estão pedindo a eles que aumentem a pressão sobre a nação isolada.

Nauert também fez referência ao avançado sistema de míssil antibalístico, o THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), que está sendo desenvolvido pelas forças armadas dos EUA na Coreia do Sul. Ela disse que o THAAD é importante não apenas para proteger as forças dos EUA, mas para a aliança americana e a região.

Ela disse que os EUA trabalharão intensamente com a Coreia do Sul no processo de implementação. Já o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, tem sido cauteloso sobre a implementação do sistema de defesa de míssil.

Nauert também disse que o presidente Donald Trump conversou com o secretário de estado Rex Tillerson e o secretário de defesa Jim Mattis na quinta-feira sobre as questões norte-coreanas e a implementação do THAAD.

Fonte e imagem: NHK