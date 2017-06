EUA aumentam pressão sobre a Coreia do Norte após morte de estudante americano

O governo dos Estados Unidos disse que vai aumentar a pressão sobre a Coreia do Norte após a morte de um estudante americano libertado em coma pelo país.

Na terça-feira (20), o Presidente Donald Trump disse aos repórteres na Casa Branca que o caso de Otto Warmbier foi um desgraça total que nunca deveria ter acontecido. Ele disse que o resultado teria sido muito diferente se Warmbier tivesse retornado ao país antes.

Trump indicou que a pressão da China sobre a Coreia do Norte não é suficiente. Ele postou em seu Twitter que, enquanto aprecia o empenho do Presidente Xi e da China para ajudar a lidar com o Norte, o esforço não deu resultado.

O porta-voz da Casa Branca, Sean Spicer, disse aos repórteres que os Estados Unidos continuarão aplicando pressão econômica e política sobre a Coreia do Norte e manterão o trabalho com seus aliados sobre a questão.

Spicer disse que a China executa e poderá continuar executando um grande papel em ajudar a resolver a situação. Ele disse que os Estados Unidos continuarão trabalhando com a China e outros para colocar pressão apropriada sobre a Coreia do Norte a fim de que o país isolado mude seu comportamento.

Warmbier morreu na segunda-feira (19), menos de 1 semana após ele ter retornado aos EUA em coma. Ele estava detido na Coreia do Norte desde janeiro de 2016 e havia sido condenado a 15 anos de trabalhos forçados pela acusação de ter roubado um cartaz de propaganda política do hotel onde estava hospedado durante um tour no país.

Fonte e imagem: NHK