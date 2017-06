Don Quijote expande rede no Sudeste Asiático

A rede de lojas de desconto Don Quijote vai abrir sua primeira loja no Sudeste Asiático na área Orchada, em Singapura.

A data de inauguração e outros detalhes serão anunciados posteriormente, segundo um comunicado de imprensa divulgado pelo The Don Quijote Group na segunda-feira (5).

Fora do Japão, a rede opera 3 lojas no Havaí, que foram inauguradas em 2006. A Pan Pacific International Holdings é a empresa holding com sede em Singapura para as operações no exterior do grupo.

A loja vai oferecer produtos “interessantes” e também será um centro de desenvolvimento para estratégias de crescimento no Sudeste Asiático, disse a o grupo Don Quijote.

Popularmente conhecida como “Donki”, a Don Quijote inaugurou sua primeira loja em 1989, sendo famosa por oferecer uma infinidade de produtos baratos e funcionar até tarde da noite, com algumas lojas operando 24 horas.

A rede cresceu como um grupo varejista geral com 350 lojas, com o número cumulativo de clientes chegando a 300 milhões por ano e vendas consolidadas anuais atingindo 800 bilhões de ienes no Japão.

A Pan Pacific International Holdings é a empresa holding para as operações do grupo no exterior. Ela foi estabilizada na cidade estado em 2013 e, em setembro do mesmo ano, o grupo adquiriu a Marukai Corporation, que opera 9 lojas na Califórnia e 2 lojas no Havaí.

Fonte: Straits Times Imagem: Bank Image