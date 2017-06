Corpos e destroços de avião militar com mais de 100 a bordo foram localizados

Um navio da marinha encontrou corpos e destroços nos mares ao largo da costa de Mianmar enquanto fazia as buscas na manhã desta quinta-feira (8) por um avião de transporte militar com mais de 100 pessoas a bordo, disse um porta-voz.

O turbopropulsor Y-8 de fabricação chinesa que transportava 120 pessoas desapareceu na tarde de quarta-feira (7), cerca de meia hora após deixar Myeik, também conhecida como Mergui, com destino a Yangon.

Nove embarcações da marinha, 5 aeronaves do exército e 3 helicópteros estavam em busca do avião.

O General Min Oo disse que o navio encontrou 2 coletes salva-vidas, 3 corpos e um pneu que era parte da roda da aeronave. Os corpos eram de um homem, de uma mulher e de uma criança. Os destroços foram encontrados no mar a oeste da cidade de Laung Lone. O jornal Mirror divulgou que 15 pessoas sobreviveram, mas nenhuma informação sobre suas condições foi divulgada.

O avião transportava 106 passageiros, a maioria famílias de funcionários militares, e 14 tripulantes. O porta-voz disse que estava chovendo, mas não muito forte, no momento em que o avião despareceu.

Uma publicação na página do Facebook do comandante do exército Min Aung Hlaing mencionou que o contato foi perdido quando o avião estava a 32km a oeste de Dawei, conhecida antigamente como Tavoy.

A área está localizada a cerca de 700km ao norte do último contato primário de radar com o voo 370 da Malaysia Arilines, que desapareceu em uma rota da Malásia a Pequim no dia 8 de março de 2014 com 239 pessoas a bordo. Acredita-se que o avião tenha voado bem longe do curso e caído em uma área remota ao sul do Oceano Índico.

Fonte: Mainichi Imagem: Twitter