Coreia do Norte testa motor para foguete, dizem autoridades americanas

Autoridades do governo americano disseram que a Coreia do Norte realizou um teste de combustão para um motor de foguete que poderia ser usado em um míssil balístico intercontinental capaz de atingir os Estados Unidos, divulgou a emissora NHK.

A notícia surge em meio às tensões entre Washington e Pyongyang em relação às ambições nucleares do Norte. A administração de Trump fez a questão uma de suas principais prioridades.

Apesar da condenação internacional, a Coreia do Norte aumentou a frequência de seus testes de mísseis, com o objetivo de desenvolver um míssil nuclear intercontinental.

Coreia do Norte está em um caminho “inevitável” para alcançar seu objetivo

A Agência de Inteligência dos Estados Unidos fez um alerta no mês passado, que a Coreia do Norte estava em um caminho “inevitável” para alcançar seu objetivo.

Autoridades americanas, que falaram de forma anônima com várias agências de notícias, disseram que o último teste de motor, realizado na quinta-feira (22), pode ser um estágio de um motor de foguete para um míssil balístico intercontinental (ICBM) que seria capaz de atingir os EUA.

Em razão da natureza sigilosa de toda a atividade militar da Coreia do Norte, é difícil para os especialistas avaliarem o quão próximo o país está de construir um sólido ICBM.

O Secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, fez um apelo à China para usar mais pressão diplomática sobre Pyongyang ” se eles quiserem prevenir um agravamento maior na região”.

A China é vista como principal aliada da Coreia do Norte e os EUA esperam que Pequim tenha maior influência no estado totalitário para deter tanto seus testes de mísseis quanto o programa nuclear.

Trump disse que gostaria de resolver a crise norte-coreana diplomaticamente

O Presidente Donal Trump disse que gostaria de resolver a crise norte-coreana diplomaticamente, mas já alertou que um “grande, grande conflito” é possível.

As tensões se elevaram ainda mais na semana passada quando o estudante americano Otto Warmbier, que cumpria uma pena de 15 anos de trabalhos forçados na Coreia do Norte por roubar um cartaz de propaganda política, ter morrido logo após retornar aos EUA em coma.

Os EUA também aumentaram a presença militar na região, conduzindo exercícios militares com o Japão e Coreia do Sul, além de instalar um controverso sistema de defesa de mísseis no Sul, conhecido como THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense).

Contudo, a Coreia do Sul disse recentemente que suspendeu qualquer uso do sistema até que uma avaliação ambiental seja concluída.

Fonte: BBC, NHK Imagem: NHK