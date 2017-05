Por que a China está contratando “urgente” intérpretes de coreano?

Uma cidade chinesa perto da fronteira com a Coreia do Norte está recrutando “urgentemente” intérpretes de coreano-chinês, levantando especulações de que a China está se preparando para uma situação de emergência que envolve seu vizinho com armamento nuclear.

A Oriental Daily, uma agência de notícias com sede em Hong Kong, publicou a notícia no dia 27 de abril, incluindo uma foto de um documento de governo chinês ordenando que a cidade de Dandong recrutasse um número específico de intérpretes de coreano-chinês para trabalhar em 10 departamentos na cidade, incluindo fronteira de segurança, segurança pública, comércio, alfândega e quarentena.

O documento não especificou a razão por trás do recrutamento incomum e de grande escala. Entretanto, segundo especialistas e cidadãos locais, a medida indica que a China está se preparando para um possível confronto militar entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.

Isso pode desencadear um extenso êxodo de norte-coreanos em direção às cidades de fronteira na China.

O presidente dos EUA, Donald Trump, alertou repetidamente que seu país atacará as instalações da Coreia do Norte se Kim Jong Un proceder com um 6º teste nuclear ou testar mísseis balísticos intercontinentais.

A administração de Dandong também ordenou, desde o dia 25 abril, que seus funcionários trabalhassem em turnos alternados, de acordo com a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Enquanto isso, a China descarta relatos de que enviou 150.000 tropas adicionais à área de fronteira com o Norte.

Fonte: The Korean Times Imagem: Mail Online