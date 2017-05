Nova base de lançamento de mísseis foi descoberta na Coreia do Norte

O grupo de pesquisas da Universidade Johns Hopkins publicou os resultados na análise de imagens de satélite do estaleiro da marinha norte-coreana em Nampo neste dia primeiro. Segundo os pesquisadores, foram verificadas plataformas de lançamento submersíveis utilizadas em testes de mísseis balísticos lançados de submarinos (SLBM).

Essas plataformas de lançamento possuem formato retangular e possuem comprimentos de 22 a 9 metros. Essa nova plataforma possui o mesmo tamanho e formato da primeira base de lançamento utilizada em pelo menos quatro testes de lançamento há 3 anos.

Os especialistas verificaram que essa segunda plataforma de lançamento é parecida com modelos russos e não há indícios de que foi construída pela Coreia do Norte.

O grupo de pesquisas acredita que a Coreia do Norte está mostrando importância nos SLBM com essa segunda base. E, aparentemente, há a possibilidade de a Coreia do Norte acelerar o desenvolvimento e aumentar os tipos de mísseis.

Fonte: NHK News