Japão e aliados vão tomar medidas contra a Coreia do Norte

O primeiro-ministro Shinzo Abe disse nesta segunda-feira (29) que o país realizará “ações específicas” junto aos EUA para deter a Coreia do Norte após sucessivos lançamentos de mísseis do país recluso. As ações ainda não foram divulgadas.

“Nunca poderemos tolerar um ato de provocação cometido em desafio aos repetidos alertas da comunidade internacional”, disse Abe aos repórteres, referindo-se ao lançamento de um míssil balístico norte-coreano na manhã de hoje, que caiu na Zona Econômica Exclusiva do Japão.

“Como concordamos na cúpula do G7, a questão norte-coreana é a prioridade principal na comunidade internacional”, disse Abe, indicando que o Japão planeja cooperar com os EUA, Coreia do Sul e outros países em lidar com a situação.

Os líderes do G7, durante duas reuniões realizadas até o sábado em Taormina, na Itália, condenaram os vários testes de mísseis balísticos de Pyongyang. Abe também disse que o governo continuará em alerta máximo para garantir plenamente a segurança da população no Japão.

Fonte: Jiji Imagem: ANN