Coreia do Sul dispara contra aeronave não identificada da Coreia do Norte

A Coreia do Sul disparou hoje (23) tiros de aviso em direção à Coreia do Norte depois que um “objeto não identificado” voou sobre a DMZ (zona desmilitarizada) entre os dois países.

Os chefes de Estado-Maior da Coreia do Sul disseram em uma declaração à imprensa que os militares sul-coreanos reforçaram sua vigilância aérea e transmitiram um aviso à Coreia do Norte em resposta à aeronave não identificada. Não forneceram outros detalhes.

A agência de notícias Yonhap da Coréia do Sul, sem citar uma fonte, informou que a Coreia do Sul disparou cerca de 90 cartuchos de metralhadoras no ar e em direção à Coreia do Norte. Ele disse que a Coreia do Sul estava analisando se um drone norte-coreano havia cruzado a fronteira.

A fronteira entre as Coreias é a mais fortemente armada e vigiada do mundo, e os dois lados ocasionalmente entram em choque.

Em 2014, eles trocaram tiros de metralhadoras e de rifles depois que ativistas sul-coreanos lançaram balões de propaganda anti norte-coreana na Zona Desmilitarizada que corta a Península Coreana, mas não foram relatadas vítimas.

A situação na península coreana agravou-se por uma série de lançamentos de mísseis e testes nucleares conduzidos por Pyongyang nos últimos meses em violação das resoluções do Conselho de Segurança da ONU.

Fonte e imagem: The Independent