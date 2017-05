Coreia do Norte prende mais um cidadão americano

A Coreia do Norte divulgou no domingo (7) a prisão de outro cidadão americano por atos hostis não especificados contra o país.

A Agência Central de Notícias Coreana (KCNA) disse que Kim Hak Song, um funcionário da Universidade de Pyongyang de Ciência e Tecnologia, foi preso no sábado (6).

Na quarta-feira passada, a Coreia do Norte anunciou a prisão de um instrutor de contabilidade da mesma universidade, Kim Sang Dok, por “atos de hostilidade que visavam derrubar o país“. A KCNA não disse se os dois casos tinham ligação.

Em Washington, o Departamento de Estado disse que está ciente do relato da nova prisão e que “a segurança dos cidadãos americanos é uma das maiores prioridades”.

Quatro americanos presos na Coreia do Norte

Kim Hak Song está entre os pelo menos 4 americanos presos na Coreia do Norte. Os outros são Otto Warmbier, que cumpre 15 anos de prisão com trabalho forçado por atos anti-estado, e Kim Dong Chul, que cumpre um termo de 10 anos de prisão com trabalho forçado por espionagem.

A Universidade de Pyongyang de Ciência e Tecnologia é a única universidade privada na Coreia do Norte e peculiar por ter um grande número de funcionários estrangeiros.

Washington, Seul e outros acusam com frequência a Coreia do Norte de usar detidos estrangeiros para obter concessões diplomáticas, que recentemente têm envolvido o envio de missões americanas de alto perfil para garantir a libertação de americanos.

Quando é relatado que um cidadão americano está detido, os Estados Unidos trabalham com a embaixada sueca na capital da Coreia do Norte, visto que os EUA e o Norte não têm relações diplomáticas.

A divulgação da Coreia do Norte sobre as prisões ocorre em meio a tensões por temores de que Pyongyang está preparando outra rodada de testes nucleares ou de mísseis.

Na sexta-feira o Norte acusou agências de espionagem dos EUA e da Coreia do Sul de um tentativa sem sucesso de assassinar o líder Kim Jong Un envolvendo o uso de armas químicas.

Fonte: Telegraph Imagem: NHK