Coreia do Norte diz que novo míssil de longo alcance pode carregar ogiva nuclear “de grande porte”

O teste de míssil balístico de alcance intermediário realizado pela Coreia do Norte no domingo indica um avanço significativo na meta da nação isolada em dominar a tecnologia necessária para atingir os Estados Unidos com um míssil de longo alcance que pode carregar uma ogiva nuclear, disseram especialistas na segunda-feira (15).

Em uma reportagem transmitida pela Agência Central de Notícia da Coreia, o país se gabou dizendo que o teste visava verificar sua capacidade de carregar “uma ogiva nuclear de grande porte”. O lançamento do novo míssil, chamado de Hwasong-12, foi supervisionado pelo líder Kim Jong-Un.

Em Tóquio, o Chefe do Gabinete Yoshihide Suga reconheceu que o lançamento “indicou um certo grau de desenvolvimento tecnológico”, mas salientou que o governo ainda estava analisando o lançamento”. Com base em nossas estimativas, consideramos a possibilidade de que isso foi um novo tipo de míssil balístico.

A mídia estatal norte-coreana divulgou que o míssil voou 787km após atingir uma altitude de 2.111.5km.

“Os sistemas mais perfeitos de armas no mundo nunca se tornarão propriedade exclusiva e eterna dos Estados Unidos”, salientou Kim.

“Se os EUA tentarem provocar a Coreia do Norte de forma inconveniente, eles não escaparão do maior desastre da história”, disse o líder norte-coreano.

Pyongyang busca, há muito tempo, reconhecimento como um “estado legítimo de armas nucleares” e acredita-se que possua atualmente entre 10 a 20 bombas atômicas. Alguns analistas dizem que o Norte poderá ter um arsenal de 100 ogivas até o ano 2020.

Fonte: Japan Times Imagem: CNBC