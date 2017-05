Coreia do Norte condena o Japão por comentários hostis

A Coreia do Norte publicou uma declaração na terça-feira (30) condenando o Japão pelos comentários do primeiro-ministro Shinzo Abe na cúpula do G7 sobre colocar ainda mais pressão em Pyongyang.

A declaração, publicada através da mídia estatal norte-coreana, diz que é inaceitável que o Japão descreva de forma exagerada as tentativas de Pyongyang se defender como provocações e ameaças.

Embora atualmente o Norte esteja visando apenas as bases americanas no Japão, isso pode mudar se a nação japonesa continuar seu curso atual, disse um porta-voz para o Ministério de Relações Exteriores da Coreia do Norte na segunda-feira (29), sugerindo que outras áreas além das bases podem se tornar alvo. O país isolado anunciou na terça-feira (30) que testou com sucesso um míssil de precisão, o qual diz que pode chegar a uma distância de 7 metros do alvo desejado.

A Coreia do Norte visa desenvolver um míssil balístico intercontinental capaz de atingir os EUA. O Norte também está trabalhando em mísseis de curto alcance para atingir as tropas americanas no Japão e em Guam, armas que também poderiam ser usadas na Península Coreana caso um confronto armado ocorra no local.

Enquanto isso, Tóquio está trabalhando para tornar a situação mais difícil para a o Norte. O primeiro-ministro Shinzo Abe salientou a necessidade para uma maior pressão no país isolado, ao invés de buscar diálogo apenas por diálogo, em uma conversa com o presidente da Coreia do Sul Moon Jae-in na terça-feira. Os dois líderes concordaram em trabalhar com os EUA para uma forte resposta à situação, de acordo com o governo japonês.

Analistas dizem que a Coreia do Norte quer enviar um alerta ao governo japonês, visto que a aliança Japão-EUA está crescendo com vista a aumentar a pressão sobre Pyongyang.

Fonte: Nikkei, NHK Imagem: NHK