Coreia do Norte anuncia que míssil balístico lançado era uma versão melhorada

Por volta 5h28 de domingo (14), a Coreia do Norte lançou um míssil balístico na direção do Mar do Japão. O míssil foi lançado de Kusong, ao noroeste de Pyongyang, e voou cerca de 800 quilômetros antes de cair. O míssil subiu a 2000km, sendo o primeiro que atingiu essa altitude tão elevada.

Na manhã de segunda-feira (15), através de uma mídia nacional, Kim Jong-Un anunciou que obteve sucesso no lançamento da nova versão do míssil balístico de médio alcance “Hwasong-12″. O lançamento nuclear foi supervisionado pelo líder norte-coreano.

O Rodong Sinmun, “jornal do trabalho” da Coreia do Norte, datado para o dia 15, publicou uma extensa matéria sobre o lançamento. Nessa matéria, foram publicadas imagens do lançamento do míssil a partir de uma plataforma móvel e do estágio final da construção em uma instalação militar.

Esse lançamento utilizou a trajetória planeada, que eleva a altitude alcançada pelo míssil a partir de um lançamento com um ângulo maior do que o normal. Kim Jong-Un falou que “o lançamento também levou em conta a segurança dos países vizinhos”.

A matéria do Rondong Sinmun explicou que o míssil atingiu a altitude de 2111km e, após percorrer 787km, caiu exatamente no local previsto.

Após o lançamento do míssil, Kim Jong-Un declarou: “Os EUA e as zonas estratégicas do Oceano Pacífico estão dentro de nossa área de ataque”.

Segundo a CNN News, a agência oficial norte-coreana (KCNA) noticiou que o lançamento desse míssil balístico “visava analisar os detalhes táticos e tecnológico do míssil balístico desenvolvido recentemente, que é capaz de transportar uma grande ogiva nuclear”.

Fonte: NHK News