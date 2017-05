Coreia do Norte alerta “se houver guerra na península o Japão é o maior prejudicado”

Após 2 bombardeiros americanos realizarem exercícios de treinamento com Coreia do Sul e Japão na terça-feira (2), a mídia estatal norte coreana anunciou “se houver guerra na península coreana o Japão é o maior prejudicado”, segundo o noticiário da noite da NHK.

A avaliação é de que a Coreia do Norte, sentindo-se ameaçada, tenha sido uma advertência para o Japão, o qual estreitou laços de apoio aos Estados Unidos.

Os voos dos 2 supersônicos ocorreram na segunda-feira (1०), quando o presidente norte-americano manifestou-se favorável em se encontrar com Kim Jong-un.

De acordo com o noticiário da NHK, “é uma tolice achar que irá sair ileso, seguindo os Estados Unidos”, foi o comentário da notícia norte coreana. Em seguida, “as autoridades japonesas sabem que, se porventura ocorrer uma guerra na Península Coreana, deve saber claramente que o maior prejudicado será o Japão”, descreveu como palavras de intimidação, noticiou a NHK.

Península Coreana à beira de uma guerra nuclear

A NHK avalia que essas palavras tenham sido para tentar conter o Japão, pois o maior destroyer – Izumo – da Força de Autodefesa acompanha o porta-aviões USS Carl Vinson desde o dia 1०, no sentido de protegê-lo caso haja um ataque norte coreano.

Embora a Coreia do Sul afirme que o exercício em conjunto tenha sido para desencorajar as provocações da vizinha, ela acusou os EUA a levarem a “península coreana à beira de uma guerra nuclear”, cita a NHK.

Em meio a essa tensão, o jornal Sputnik publicou na edição de terça-feira (2) que o governo chinês vem pedindo para seus cidadãos deixarem o território norte coreano, desde abril mas muitos têm ignorado.

A China manifestou profunda indignação à instalação do sistema antimísseis americano – THAAD – pedindo aos governos dos EUA e Coreia do Sul a suspensão do projeto.

Fontes: NHK e Sputinik News Imagem ilustrativa: NHK