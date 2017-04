Testes nucleares nunca vão parar, diz oficial do governo norte-coreano

Um oficial do governo norte-coreano, em uma rara entrevista, anunciou que os testes nucleares de seu país “nunca vão parar”, visto que os Estados Unidos continuaram o que o Norte viu como “atos de agressão”.

Falando à CNN na quarta-feira, Sok Chol Won não confirmou quando o 6º teste nuclear do país seria realizado, mas disse que não seria influenciado por eventos externos.

“O teste nuclear é uma parte importante de nosso contínuo empenho para fortalecer nossas forças nucleares“, disse ele.

“Enquanto a América continua seus atos hostis de agressão, nunca vamos parar com os testes nucleares e de mísseis“.

O título oficial de Sok é o de diretor do Instituto de Direitos Humanos da Coreia do Norte na Academia de Ciências Sociais, mas ele foi autorizado a comentar com a CNN sobre todas as questões.

Período tenso

Outro teste nuclear poderia inflamar ainda mais uma situação já tensa na Península Coreana, quando a administração de Donald Trump está movimentando grandes quantidades de recurso militar em direção à região.

O porta-aviões USS Vinson já chegou à Península, enquanto um submarino nuclear, o USS Michigan, chegou a um porto sul-coreano na terça-feira.

Além disso, o sistema antimíssil THAAD, designado para mitigar a ameaça de mísseis da Coreia do Norte, estará em operação “nos próximos dias”, segundo um alto comandante dos EUA no Pacífico.

Sok disse que o massivo treinamento de artilharia, realizado no 85º aniversário do exército da Coreia do Norte, foi um aviso ao presidente Donal Trump. “O exercício é uma resposta direta aos atos de agressão por parte dos EUA”, disse ele.

Entretanto, apesar dos treinamentos dramáticos e o envio de recursos militares, analistas acreditam que o conflito total (guerra) entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, além de seus aliados regionais, é pouco provável.

Trump pediu repetidamente à China, o único aliado real e benfeitor da Coreia do Norte, a fazer mais para colocar seu vizinho na linha.

Os EUA pedem por sanções mais rigorosas e pressão diplomática

Todo o Senado americano foi instruído sobre a Coreia do Norte, em uma reunião não habitual na Casa Branca na quarta-feira.

Uma declaração conjunta divulgada após a reunião ressaltou que os EUA estavam focados na estabilidade e na desnuclearização pacífica da Península Coreana. “Continuamos abertos à negociações, no entanto, estamos preparados para defender tanto a nós como nossos aliados”, disseram o Secretário de Estado Rex Tillerson, o Secretário da Defesa James Mattis e o Diretor da Inteligência Nacional Dan Coats.

Cidadãos americanos detidos na Coreia do Norte

Quando questionado sobre os 3 cidadãos americanos detidos na Coreia do Norte, incluindo Kim Sang Duk, que foi preso no sábado, Sok apenas disse que eles estavam sendo mantidos nas mesmas condições que outros prisioneiros norte-coreanos.

Ele negou firmemente declarações feitas por desertores em relação a brutais campos de prisão norte-coreanos, onde acredita-se que até 120.000 homens, mulheres e crianças estão detidos.

“Essas pessoas (desertores) são criminosos que fogem, eles são pagos para mentir e são encorajados pelos EUA e seus seguidores”, disse ele.

