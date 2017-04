Coreia do Norte lança míssil de médio alcance

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul anunciou que o país vizinho, Coreia do Norte, lançou um míssil a partir de Hamgyong Sul, na província de Sinpo, na manhã desta quarta-feira (5), por volta das 6h40.

A coleta dessa informação a respeito de que tipo de projétil está sendo realizada em cooperação entre a Coreia do Sul e Estados Unidos, segundo noticiário da NHK.

Às 8h33, a NHK anunciou que obteve a informação junto ao exército americano, de que o míssil é de médio alcance.

Exercícios militares em conjunto entre a Coreia do Sul e Estados Unidos desde o dia 1o. do mês passado para contra-atacar uma eventual ameaça norte-coreana com mísseis.

Segundo a NHK, o Ministério de Defesa do Japão está trabalhando para reunir informações detalhadas e se o alvo era o Japão. Da mesma forma, o Gabinete do Primeiro-Ministro está coletando e analisando informações.

Logo cedo, Fumio Kishida, Ministro das Relações Exteriores já compareceu ao seu gabinete e declarou à imprensa que se encontra conferindo as informações.

A imprensa internacional analisa esse disparo como uma resposta caso o mundo tente impor sanções ao seu programa balístico e nuclear. Também pode ser um sinal de alerta para o encontro do presidente americano com o colega chinês Xi Jinping, nesta quinta-feira, na Flórida (EUA).

O porta-voz do governo japonês, Yoshihide Suga, realizou uma conferência de imprensa logo após as 8h00. Informou que foi um míssil lançado em direção ao Japão e deve ter caído no Mar do Japão. O míssil de médio alcance teria caído a 60km do local de lançamento, segundo a NHK.

Fontes: CNN, NHK e Diário de Lisboa Imagem ilustrativa: NHK