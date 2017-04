Coreia do Norte ameaça atacar “sem aviso prévio”

O jornal do partido dos trabalhadores coreanos, o Rodong Sinmun, exibiu um editorial na primeira página nesta terça-feira (25) para marcar o 85º aniversário da fundação do exército do país.

O artigo diz que “a era em que os Estados Unidos unilateralmente representam uma ameaça nuclear à Coreia do Norte está no fim e que o país tem a vontade e a capacidade de responder a qualquer tipo de guerra.”

Segundo a reportagem, se os Estados Unidos e a Coreia do Sul derem continuidade à preparação imprudente de um ataque preventivo, o Norte vai lançar um severo ataque antecipado, sem aviso prévio, como punição e tornar seus países infernos ardentes.

A rede de TV estatal Korean Central Television iniciou sua transmissão mais cedo que o normal, mostrando imagens de arquivo do antigo fundador do país, Kim II Sung e do ex-líder Kim Jong II inspecionando tropas armadas.

Geralmente, a Coreia do Norte marca seus principais aniversários com ações provocativas.

No ano passado, no dia 15 de abril, dia de nascimento de Kim Il Sung, o país lançou seu primeiro míssil balístico de alcance intermediário Musudan. No dia 9 de setembro, dia da Fundação Nacional, o país conduziu seu 5º teste nuclear.

Até o momento nesta terça-feira, Pyongyang não mostrou sinais de provocações militares, mas muitos países continuam em alerta contra a possibilidade de um 6º teste nuclear ou lançamento de míssil balístico.

