Coreia do Norte: 25 de Abril, um dia tenso para o Japão

No dia 25 de Abril, a Coreia do Norte comemorou o 85º Aniversário de Fundação do Exército Popular. Nesse dia, o exército norte-coreano realizou treinamentos de bombardeio em larga escala próximo ao litoral do Mar do Japão. Entretanto, mesmo com essa movimentação histórica, não houve provocações sérias como lançamento de mísseis e experimentos nucleares. Os países envolvidos estão ainda em estado de alerta.

Segundo o exército sul-coreano, na tarde do dia 25, a Coreia do Norte realizou treinamentos de bombardeio em longa escala em Wonsan, ao leste do país. Foram preparadas entre 300 a 400 artilharias de campo e Kin Jong Un compareceu para observar o treinamento.

Em relação à Reunião Ministerial do Conselho de Segurança das Nações Unidas realizada pelo governo dos EUA para discutir a desnuclearização da coreia do Norte, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte havia declarado no dia: “É um ato extremamente perigoso equiparado a acender fogo neste fusível de guerra total na Península Coreana, que está em uma situação extremamente tensa”. “O nosso poderoso exército revolucionário, que é centralizado no desenvolvimento nuclear, pode aniquilar os EUA“, ameaçou o porta-voz. Essas informações foram transmitidas pela Agência Central de Notícias da Coreia do Norte.

Por outro lado, a “Six-Party Talks”, conferência para realizar negociações diretas com representantes de 6 países, incluindo Japão, EUA e Coreia do Sul, sobre o problema nuclear da Coreia do Norte, foi realizada em Tóquio. Os representantes concordaram em intensificar ainda mais a pressão sobre a Coreia do Norte. Nesta reunião, os representantes do Japão, EUA e Coreia do Norte compareceram. O presidente da “Six-Party Talks” e representante especial das questões sobre a Península Coreana, Wu Dawei, também compareceu à reunião. Wu se encontrará com funcionários do Ministérios das Relações Exteriores nesta quarta-feira (26).

Cảnh Sảng, vice-diretor da divisão de imprensa do Ministério das Relações Exteriores da China, em uma coletiva de imprensa realizada no dia 25, explicou que “a China, como uma país do sudeste asiático que carrega responsabilidades com a comunidade internacional, sempre se esforçou para resolver a situação da Coreia do Norte”.

No fim da tarde do dia 25, foi informado que o governo do Japão posicionou o PAC-3, sistema que possui a capacidade para lidar com mísseis balísticos, em 16 localidades estratégicas no país. Além disso, um navio Aegis System foi posicionado no Mar do Japão. O Aegis System foi desenvolvido pela Marinha dos Estados Unidos e tem ênfase no combate e defesa aérea.

No dia 26, a Agência Central de Notícias da Coreia do Norte transmitiu que foi realizado o “maior treinamento do exército do país na história”. Segundo a notícia, cada navio realizou ataques de torpedo “contra o inimigo” e “aeronaves de perseguição e ataque e bombardeiros jogaram bombas sobre os “inimigos” na simulação. Além disso, aproximadamente 300 artilharias autopropulsadas de grande calibre atacaram simultaneamente.

Fonte: Nikkei Shimbun e TBS News