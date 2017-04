China é contra testes nucleares da Coreia do Norte

O presidente chinês Xi Jinping, durante uma reunião por telefone com o Presidente Trump, afirmou: “A China se opõe contra ações que violam as decisões do Conselho de Segurança da ONU“, segundo uma notícia publicada pela Televisão Central da China, de administração estatal. Xi Jinping enfatizou que não aceitará o 6º teste nuclear da Coreia do Norte e mais lançamentos de mísseis.

Por outro lado, o presidente chinês falou: “A China deseja que os países mantenham a supressão e evitem atos que possam intensificar as tensões com a Península Coreana. Se todos os países relacionados cumprirem suas responsabilidades e andarem na mesma direção, a desnuclearização da Coreia do Norte poderá se concretizar pela primeira vez”.

O governo chinês alerta sobre a intensificação das tensões entre a Coreia do Norte e EUA por causa do porta-aviões Carl Vinson, que foi enviado para as proximidades da Península Coreana.

Coreia do Norte não pretende ceder à pressão americana

No dia 25 deste mês (terça), a Coreia do Norte irá comemorar o 85º Aniversário da Fundação do Exército Popular norte-coreano.

Antes desse evento, as mídias estatais norte-coreanas estão criticando a aproximação do porta-aviões norte-americano e sua esquadra naval. No dia 24, a Rodo Shimbun, jornal do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte, enfatizou que o país não pretende ceder às ameaças americanas. “É um erro tentar nos machucar com o porta-aviões de propulsão nuclear, pois ameaças não funcionarão. Se o inimigo nos ameaçar, iremos incluir ataques de aniquilação”, afirmou o jornal.

Os países envolvidos acreditam na possibilidade de a Coreia do Norte realizar o 6º teste nuclear e lançar mais mísseis em comemoração ao evento citado acima.

