Coreia do Norte se prepara para novo teste nuclear: será um aviso?

As imagens de satélite capturadas na terça-feira (28) indicam que a Coreia do Norte se prepara para o sexto teste nuclear. O grupo 38 North, projeto do Instituto EUA-Coreia, da Universidade Johns Hopkins, explica na sua página web que um grande número de pessoas em Punggye-ri indica que a Coreia do Norte está se preparando para conduzir seu sexto teste nuclear. O último ocorreu em 20 de janeiro de 2.013.

As imagens indicam que os preparativos devem estar no estágio final. O grupo calcula de 70 a 100 pessoas em formação, além da presença de veículos. “A combinação desses fatores sugere fortemente que as preparações de teste estão indo bem, incluindo a instrumentação da instalação”, descreve.

O grupo analisa que essa pode ser uma mensagem política do governo norte- coreano, como algo do tipo “vou realizar o sexto teste nuclear”. O relatório do 38 North ressalva que essa pode ser, também, uma mensagem para enganar os observadores.

O sexto teste nuclear viria em meio a uma onda de atividade pelo país, que busca dominar a tecnologia necessária para montar uma arma nuclear em um míssil balístico de longo alcance capaz de atingir os Estados Unidos, aponta o 38 North.

Fontes: ANN e The Japan Times Imagem: 38 North