Coreia do Norte está se preparando para teste nuclear nos próximo dias

A Coreia do Norte está agora nos estágios finais de preparação para mais um teste nuclear que poderia ocorrer nos próximos dias, divulgou a Fox News na quinta-feira (23), citando agentes dos Estados Unidos.

“O teste pode ocorrer antes do final do mês”, disse um agente.

Agentes da defesa dos EUA têm visto evidências de que Pyongyang completou a escavação de novos túneis em volta de Punggye-ri, mas ainda deve movimentar mais equipamentos até a área para um possível teste nuclear, disse um agente. O Pentágono está monitorando esses movimentos ameaçadores.

As preparações nucleares da Coreia do Norte levaram as forças armadas dos Estados Unidos recentemente a movimentar aeronaves de vigilância usadas para testar o ar após explosões nucleares na região, segundo relatório.

O Constant Phoenix WC-135 da força aérea chegou ao Japão e será usado para patrulhar a área ao largo da costa da península coreana nos próximos dias, de acordo com outro agente da defesa americana.

Fonte: Kyodo, Fox News Imagem: NHK