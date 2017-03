Coreia do Norte dispara vários mísseis nesta manhã

A Coreia do Norte pode ter disparado vários mísseis na manhã desta quarta-feira (22), segundo fontes do governo japonês, divulgou o Nikkei.

Os mísseis, cujo tipo não foi imediatamente identificado, foram possivelmente lançados de uma área próxima a Wonsan, no leste do país, por volta da 7h, segundo a fonte, salientando que também há a informação de que os lançamentos falharam.

Entre abril e junho do ano passado, a Coreia do Norte disparou um total de 6 mísseis Musudan de alcance intermediário de uma área perto de Wonsan.

O governo japonês negou qualquer ameaça imediata à segurança do país e não confirmou qualquer informação de mísseis voando em direção ao arquipélago, disse o Secretário-Chefe do Gabinete Yoshihide Suga em uma conferência de imprensa.

“Não temos conhecimento de qualquer circunstância resultante que poderia afetar nossa segurança diretamente”, disse o principal porta-voz do governo.

A Associated Press (AP) divulgou na terça-feira (21) que as forças militares dos Estados Unidos esperam outro lançamento de míssil da Coreia do Norte “nos próximo dias”, citando como fonte um funcionário da defesa americana.

O funcionário disse que os EUA aumentaram a vigilância sobre a Coreia do Norte e que têm visto o lançador de míssil norte-coreano se movendo em vária direções, assim como a construção de assentos VIP na costa leste de Wonsan, segundo a AP.

Fonte: Nikkei Imagem: NHK