13 aviões militares da China sobrevoaram território japonês

Segundo o Ministério de Defesa, entre a manhã e a tarde de quinta-feira (02), 1 aeronave de alarmes de emergência Y8 do exército chinês, 6 aviões de batalha e 6 bombardeiros aéreos, ao total 13 aeronaves do exército chinês, sobrevoaram os céus de Okinawa e Miyakojima.

Estes aviões militares, após isso, realizaram um “U-Turn” no sentido no Mar da China Oriental, e as Forças de Autodefesa do Japão acionaram o alerta de emergência, porém não houve invasão do território japonês.

Estas 13 aeronaves verificadas foram o maior número registrado de aeronaves que sobrevoaram o território japonês de uma única vez desde 2003, ano da primeira estatística de alertas de emergência.

E, no mesmo horário, nos mares ao redor, como 3 navios destruidores de míssil da marinha chinesa estavam atravessando o Pacífico no sentido do Mar da China Oriental, o Ministério de Defesa analisa que a marinha e aeronáutica da China estavam realizando um treinamento militar.

Os alertas de emergência emitidos por aeronaves de combate da Força Aérea de Autodefesa do Japão, em um período de 10 meses até janeiro deste ano, ultrapassaram o maior número da história, com mais de 1.000. Veja mais clicando aqui.

Fonte: NHK News