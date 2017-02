Vídeo da Coreia do Sul que renomeia o Mar do Japão provoca tensão

O Japão apresentou um protesto contra a Coreia do Sul em relação a um vídeo online que promove o uso do nome “East Sea” (Mar Leste) para descrever o “Sea of Japan” (Mar do Japão), disse o principal porta-voz do governo japonês na quarta-feira (22).

O vídeo, publicado em inglês e coreano pelo canal do YouTube do Ministério de Relações Exteriores Sul-Coreano afirma que “o Japão sabe a verdade” sobre o uso histórico do nome “East Sea”. O vídeo pede pelo uso dos dois nomes, lado a lado, em mapas internacionais.

O governo japonês apresentou um protesto através de canais diplomáticos, disse o secretário-chefe do Gabinete Yoshihide Suga em uma conferência de imprensa.

O vídeo, “O Mar Leste, o nome do passado, do presente e para o futuro”:

“O Mar do Japão é estabilizado internacionalmente como o único nome (para o mar). O Japão não pode aceitar o conteúdo do vídeo”, disse Suga.

A disputa é um dos vários pontos delicados em relações bilaterais. O Japão reivindica um par de pequenas ilhas controladas pela Coreia do Sul no Mar do Japão, chamando-as de Takeshima, enquanto o Sul se refere a elas como Dokdo.

A província de Shimane realizou uma cerimônia anual, o “Takeshima Day”, na quarta-feira (22) para enfatizar as reivindicações do Japão pelas ilhas disputadas, com a presença de um representante senior do governo central, Shunsuke Mutai.

A cerimônia, a 12ª de seu tipo, reafirma reivindicações à Takeshima como território japonês e parte da província de Shimane. A Coreia do Sul tomou controle efetivo das ilhas no Mar do Japão desde 1954.

O Ministério da Educação, neste mês, emitiu oficialmente diretrizes aprovadas pedindo a escolas de ensino fundamental e médio que ensinem aos seus alunos, pela primeira vez, que as ilhas, Takeshima, são partes inerentes do território japonês – uma medida que imediatamente espalhou protesto da Coreia do Sul.

Shimane designou 22 de fevereiro como o “Dia de Takeshima” em 2005, um século após as ilhas terem sido declaradas território japonês e a província as ter incorporado com base na decisão do Gabinete.

As ilhas medem 0.21 quilômetros quadrados e são formadas por rocha vulcânica com pouca vegetação.

Fonte: Japan Times Vídeo e imagem: YouTube