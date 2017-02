Super Market Trade Show – mega feira de alimentícios aconteceu em Chiba

Quem foi ao Makuhari Messe em Chiba nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro encontrou um mega evento de produtos alimentícios que reuniu os maiores importadores do mundo e empresas de alimentícios japonesas, que tiveram oportunidade de conhecer em primeira mão novidades deste grande mercado.

Foram 11 enormes espaços de exposições e dentro de cada galpão aconteceram eventos simultâneos de degustação de produtos e exposição de maquinários.

O evento tinha o nome de Food Table in Japan, parte do Super Market Trade Show, pela enorme variedade de produtos que estavam sendo expostos. Produtos importados e nacionais disputaram a atenção dos milhares de visitantes da feira, compostos principalmente de empresários ligados a restaurantes e supermercados.

A empresa espanhola Goya, veio apresentar seus produtos ligados a azeite de oliva e derivados, e considerou positiva a participação. “Nestes 3 dias, fechamos muitos negócios com grande potencial. Estamos contentes com as vendas realizadas” – disse Miguel Landetta da Goya en España.

A distribuidora Imai, que importa produtos brasileiros no Japão também estava na feira e além de produtos brasileiros, trouxe produtos russos entre outras variedades, mostrando sua diversificação no mercado.

A feira irá acontecer anualmente, reunindo sempre empresas de produtos alimentícios de todo o mundo, que desejam aumentar sua fatia de mercado no Japão e outros países asiáticos.

Para conferir mais detalhes, acesse o site do evento: www.super.or.jp.