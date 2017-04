EUA testam míssil de longo alcance demonstrando suas capacidades nucleares

O exército americano realizou um teste do “letal” míssil balístico intercontinental Minuteman III da Base da Força Aérea de Vandenberg, na Califórnia, às 00h03 (horário local) da quarta-feira (26).

O míssil balístico intercontinental (ICBM) foi lançado para provar a eficácia, preparação e precisão da arma, disseram chefes militares dos EUA.

Fotos surpreendentes da Força Aérea Americana mostram o míssil sendo disparado em direção às Ilhas Marshall, onde caiu a 6.700km de distância do local de lançamento.

O lançamento ocorre enquanto as tensões entre os EUA e a Coreia do Norte ameaçam sair fora do controle.

Col John Moss, comandante do 30th Space Wing, supervisionou o lançamento do míssil de longo alcance. “O lançamento de hoje foi uma importante demonstração da capacidade de dissuasão nuclear de nossa nação”, disse ele.

O ICBM, é um míssil balístico intercontinental de longa distância com um alcance mínimo de 5.500km. Em teoria, acredita-se que os EUA e a Coreia do Norte, que estão separados a uma distância de 8.000km, podem se atingir com um ICBM.

O propósito primário do míssil é enviar várias ogivas contendo armas nucleares em múltiplos alvos a longa distância.

A União Soviética, em 1958, foi a primeira nação a usar um ICBM, seguida pelos EUA em 1959 e pela China cerca de 20 anos depois.

Chefes do exército americano descartam afirmações de que o teste estava ligado às questões na Península Coreana.

Um porta-voz do Comando de Ataque da Força Aérea Global disse que o teste era rotineiro e planejado com antecedência.

Fonte: Daily Star