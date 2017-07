Promoção de passagens aéreas para dezembro + ¥1.000.000 em prêmios!!!

Só a ALFAINTER tem esta promoção!

Viaje em dezembro, financie sua passagem e ainda concorra a ¥1.000.000 em prêmios!

Que tal programar sua viagem para o Brasil, concorrer a ¥1.000.000 em prêmios e viajar pela empresa aérea preferida da comunidade? A Alfainter preparou uma mega promoção imbatível para 2017!!!

Passagem Financiada – programe sua viagem e concorra!

Ida e volta a partir de ¥130.000 (prazo máximo de 3 meses de estadia).

Embarque de 01 a 14 de dezembro, de Tokyo para São Paulo (todas as taxas inclusas).

Faça sua reserva até dia 15 de junho e aproveite o financiamento:

4x de ¥32.500 ou 6x de ¥22.000 ienes.

Concorra a ¥1.000.000!!!!

Concorra a 6 sorteios de descontos no valor de ¥100.000 ienes e a vários outros prêmios! Será um total de 1.000.000 em prêmios!

Quanto antes você fizer sua reserva, mais chances terá de ganhar!

Embarque de 01 a 14 de dezembro, de Tokyo para São Paulo (todas as taxas inclusas).

Observações:

– 3 malas somente na ida até São Paulo.

– Chegada no Japão nos dias 03/janeiro, 04/janeiro acréscimo de 30.000 ienes.

– Chegada no Japão nos dias 07/janeiro, 08/janeiro acréscimo de 20.000 ienes.

– Chegada no Japão nos dias 02/janeiro, 06/janeiro acréscimo de 10.000 ienes.

– Tarifa promocional com assentos limitados e sujeito à disponibilidade no ato da reserva.

Não perca tempo, são poucas vagas!! ×

Central de Atendimento Alfainter:

Ligue 050-6864-6666

Horário de Atendimento Telefônico

Segunda a sexta: 9:30 às 18:30

Plantão Telefônico

Segunda a sexta: 18:30 às 20:30

Sábado: 9:30 às 15:00